韓粉以「萬民傘」送別韓國瑜。（圖／摘自Yu-mei Lei臉書）

高雄市長韓國瑜遭罷免，今（11）日是最後一天上班日，韓國瑜將在鳳山行政中心草地感恩道別，韓粉也發起贈送「萬民傘」行動，讓歷史留下名聲，意思是這個父母官，像傘一樣遮蔽著一方的老百姓。

鋼鐵韓粉雷郁媚等人，號召要送韓市長「萬民傘」，讓歷史留下名聲，若只是哭哭啼啼沒有作為，只會讓歷史紀錄他被罷免成功、被趕走，因此要送傘讓全世界都知道他是被人民擁戴的好官，而且是清官。

雷郁媚昨日PO出挺韓民眾在傘上簽名的身影，同時呼籲大家，千萬不要每個人都去真的買一把傘送給韓市長，這樣真的是為難了他，媒體會黑他回雲林去賣雨傘，所以千萬別害他了！

萬民傘在舊時，人民為頌揚地方官的德政而贈送的傘，傘上綴有許多小綢條，上書贈送人之名氏。萬民傘在清代地方官離任時，地方紳商都得表示一點挽留的意思，比較通行的方式是送萬民傘，意思是這個父母官像傘一樣遮蔽著老百姓，送的傘越多，表示這個官越有面子，如果在官員被撤職或者降職時，當地還有人送傘甚至攔轎，說明這個官絕對是個清官或好官，且當地人同時又有情有義。

(中時電子報)