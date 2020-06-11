最新歐洲模式模擬顯示，熱帶擾動已穿過呂宋島，進入南海(左圖)；11日晨4：30雷達回波合成圖(右圖)顯示，北部有微弱回波移入，有少量飄雨並不明顯。(圖擷自吳德榮專欄)

菲律賓東側海面上發展的熱帶擾動，未來會不會成颱？氣象局表示，太平洋高壓勢力偏強，此熱擾動所處環境條件有利發展，在進入南海後有逐漸成為颱風的潛力。氣象專家吳德榮分析，熱擾動外圍將帶來北上水氣量，明(12)日起對流影響，東南部及恆春半島午後將出現降雨。

氣象局說，目前菲律賓東側的熱帶擾動正在發展，不過未來直接影響臺灣的機率是偏低的。根據最新預測顯示，由於太平洋高壓的勢力偏強，未來它以通過呂宋島、朝南海移動的機率最高；而它所處的環境條件也有利發展，未來在強度上也有增強的趨勢，當它進入南海之後，有逐漸發展為颱風的潛力。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中指出，周六、周日擾動擺脫呂宋島後才有發展，但能否達「輕颱」強度，則是不確定的，從目前預測的路徑來看，它距離台灣相對較近時間，大約會在周五晚間至周六。

吳德榮說，熱擾動對台灣的主要影響是間接的，其外圍輸送北上水氣量的多寡，將決定迎風面降雨及午後對流的範圍及強度。明日至下周一仍為晴朗炎熱的天氣，熱帶擾動通過呂宋島後，南方水氣逐漸增多；周五東南部及恆春半島有局部短暫陣雨的機率。

天氣風險主播賴忠瑋則表示，明天起到周末在南方熱帶擾動低壓的外圍雲系影響之下，東部和東南部會轉為有雨天氣，西半部和東北部要留意較易有午後熱對流發展。

(中時電子報)