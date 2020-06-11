周三為周選擇權結算，台股如預期拉高結算，指數以上漲83點收在11720點，成交量為1878億。

周選擇權拉高結算後，今明兩天指數或有較大震盪，不過原則上美股在6月19日四巫日前，美股應該也會撐在相對高檔結算，所以台股下半周若有拉回不破月線關鍵支撐，下周三台指期仍可望撐在相對高檔結算，6月下旬或6月底摩台結算後，再留意會不會出現關鍵轉折拉回整理後再上。(倫元投顧提供)

(時報資訊)