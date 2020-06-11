《晨間解盤》今明指數震盪加劇(倫元投顧提供) 07:442020/06/11 時報資訊 時報、晨間解盤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三為周選擇權結算，台股如預期拉高結算，指數以上漲83點收在11720點，成交量為1878億。 周選擇權拉高結算後，今明兩天指數或有較大震盪，不過原則上美股在6月19日四巫日前，美股應該也會撐在相對高檔結算，所以台股下半周若有拉回不破月線關鍵支撐，下周三台指期仍可望撐在相對高檔結算，6月下旬或6月底摩台結算後，再留意會不會出現關鍵轉折拉回整理後再上。(倫元投顧提供) (時報資訊) #指數 #結算 #倫元投顧 #周選擇權 #台股 也許您會感興趣 財經熱門新聞 保德信人壽 傳花落第一金控 - 財經要聞 - 工商時報 陸晶圓龍頭砸800億追上台積電？ 一張圖曝殘酷真相 - 財經 散戶注意！台股狂噴8天後… 專家鐵口明天漲跌 - 財經 1分鐘讀財經》星、港資金狂敲台積電！外資被自己軋爆 - 財經 金控雙雄前五月大賺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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