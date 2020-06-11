電信三雄通公布5月財報成績單，台灣大(3045)單月、累計每股獲利均登上獲利王，每股分別賺進0.37元、1.9元，其後依序為中華電(2412)、遠傳(4904)，累計前5月每股獲利分別為1.79元以及1.12元。

台灣大5月自結合併營收108.2億元，營業利益14.3億元，稅後淨利為10.3億元，稅後每股獲利為0.37元；累計前5個月合併營收525.8億元，營業利益72.7億元，稅後淨利為53.3億元，稅後每股獲利為1.9元。

台灣大務長兼發言人俞若奚表示，五月momo電子商務及資通訊業務表現亮眼，帶動合併營收年成長8%。除了momo營業利益年增31%，5月推出Riot手機遊戲《符文大地傳說》及折舊費用下降，亦對獲利有所助益，但電信業務受高階手機綁約專案銷量下滑，影響獲利。累計前五個月合併營業利益成長2%，各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測48%。

中華電5月合併自結營業收入為161.1億元，較去年同期減少，主要因國際網路營收、行動服務營收及手機銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值營收、數據網路營收及資通訊專案營收的增加，營業淨利為35.5億元，稅前淨利為36.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為28.0億元，每股盈餘為0.36元。與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期，累計前5月稅後每股獲利為1.79元。

遠傳5月合併總營收為63.71億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.15億元與7.6億元，5月單月每股盈餘為0.23元，年成長率達0.7%；累計至今年5月，遠傳合併總營收為319億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為116.08億元與36.45億元，每股盈餘為1.12元，已達成全年度財測目標45%。

遠傳布局5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)、雲端與資安關鍵技術力效益持續顯現，累計至今年5月，新經濟營收年成長率達29%，資通訊業務營收年成長幅度達67%，其中雲端服務營收較去年同期增加124%、物聯網收入年成長率高達416%。

(時報資訊)