經營85度C的美食-KY（2723）在美國城市開始陸續解封、多間門市重新開業下，2020年5月合併營收低檔回升。公司對美國消費力道復甦動能樂觀看待，搭配中國大陸市場穩定恢復，看好下半年營運可望擺脫疫情衝擊，力拚旺季商機。

美食2020年5月自結合併營收14.94億元，較4月14.11億元成長5.85％、較去年同期20億元減少25.31％。累計1～5月合併營收76.1億元，較去年同期96.25億元減少20.94％，續處近6年同期低點。

美食表示，受到人民幣貶值7％影響，使營收衰退幅度增加。若以功能性貨幣計算，5月合併營收為3.56億元人民幣，年減19.22％、累計1～5月合併營收為17.8億元人民幣，年減15.56％。

美食指出，美國各州5月間陸續開始有城市解封，多間85度C門市恢復營業，搭配新推出的DoorDash盒裝麵包外送及網路點餐服務，帶動5月營收較4月成長。儘管仍有超過2成的美國門市暫時停業，但正常開業的門市業績平均已恢復至過往的8成以上。

同時，美食也發揮集團優勢，由台灣及中國大陸團隊分享抗疫經驗，確保員工及消費者健康，並透過行銷及商品企畫，掌握封城期間的「宅商機」。展望6月，公司表示將持續密切觀察各地疫情變化，在確保安全的前提下恢復更多門市營業。

中國大陸方面，美食5月營收維持穩定表現，並持續耕耘線上會員、優化購物體驗，5月中全面升級會員權益，依消費金額區分會員等級、設計獨享優惠。公司表示，未來希望進一步了解熟客喜好，設計更個人化方式滿足消費者需求、拉高消費頻率。

台灣方面，美食推出4種口味的雞蛋造型麻吉蛋粽，搶攻端午送禮商機，6月進一步聯名日本寶可夢，推出3款限量造型蛋糕，同步搶攻親子商機。同時，公司將力挺政府推出的刺激消費政策，推出振興券相關優惠，積極衝刺解封商機。

(時報資訊)