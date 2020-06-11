政府自6月1日開放口罩出口，為協助台灣口罩及防護衣業者把握拓銷黃金時期，外貿協會於6月8日辦理「台灣口罩及防護衣」線上產品發表會，邀集中衛、康那香、康匠、美斯潔、昭惠、長欣、鈺祥、立康、怡賓、易廷等10家口罩業者及聚陽、旭榮、南緯、薛長興及興采等5家護衣國家隊廠商，向全球40國超過200位買主推廣台灣優質個人防護產品，吸引日本第2大且有多達453家分店之Home Center港南商事、日本知名藥廠小林製藥、新加坡最大超市集團Fairprice、瑞典貿易暨投資委員會等多家知名買主共同參與，並隨即於6月10日辦理洽談會，安排其中12家廠商與33家買主進行逾100場次的一對一線上洽談，促成更多防疫商機。

外貿協會秘書長葉明水表示，依貿協全球超過30個駐外單位報回之全球口罩市場資訊顯示，包括美國、加拿大、日本、東歐、菲律賓、印尼等國仍有大量口罩及防疫物資需求，而台灣積極投入防疫產品的製造研發、現口罩日產能達2,200萬片，防護衣可每月供應超過200萬件，在國內供應充足且部分國家需求仍旺的情況下，外銷上還是大有可為。

買主對MIT口罩品質相當有興趣，像是美斯潔的無耳掛式口罩設計創新，有效降低長時間戴口罩的不適，且使用高防護力的N95等級濾材，買主詢問度高；康匠的整廠輸出解決方案，與加、義、波、匈、瑞典等歐洲國買主相談甚歡；昭惠產品具備FDA、CE等認證申請完備，獲日本港南商事及瑞典貿易暨投資委員會等大型買主指定洽談，拓銷上相當具利基。

我防護衣國家隊大廠亦吸引買主青睞，聚陽因成功申請美國FDA認證，受到包含新加坡Fairprice及美、德等國在內的多家買主青睞，興采投入防護衣產業後一直很積極尋求拓銷機會，吸引日、星及波蘭買主前來洽談。外貿協會已成立專案小組，全力協助台灣優質防疫產品爭取全球曝光及商機媒合之機會，除辦理線上發表會，並建置台灣防疫國家館線上平台。

(時報資訊)