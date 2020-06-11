汎德永業(2247)2020年5月合併營收37.6億元，較去年同期成長19.47%，為僅次於去年12月的歷史單月次高表現，今年1-5月合併營收149.8億元，年增率14.16%；隨著旗下代理的BMW、Porsche休旅車熱銷，看好下半年業績銷售再添動能。

汎德永業表示，旗下BMW與Porsche（保時捷）產品銷售力道強勁，5月份到港的BMW全新2系列Gran Coupe車款（2GC）交車數亮眼，X系列休旅車持續熱賣，加上Porsche旗下主力車款Cayenne Coupe、Macan休旅車銷售續旺，推升5月合併營收達歷史次高。

汎德永業進一步表示，台灣運動休旅車市場保持穩健成長態勢，根據統計，2019年國內休旅車（SUV）車款銷售數量已達整體新車銷售市場將近一半為49.29%，已經成為市場主流車款。依公司目前收單情況，以及SUV車款一向在國內車市的熱銷度來看，BMW熱門X系列休旅車（X3、X4、X5、X6、X7），以及Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等，均可望為下半年新車銷售持續注入強心針，公司業績銷售動能無虞。

在售後維修保養業務部分，仍然維持穩健成長態勢，公司預期在新車銷售成長帶動下，售後維修保養需求量可望同步攀升。另外，全台最大「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」開始營運後吸引眾多賞車人潮，預期隨著經濟規模效益發酵，對公司長期發展將有助益。

(時報資訊)