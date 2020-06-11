受新冠肺炎衝擊車市影響，全球高端磷酸系鋰電材料龍頭立凱-KY(5227)5月營收127萬元，月減23.22%，較去年同月減少97.29%。今年1-5月營收3556萬元，較去年同期減少78.58%。

立凱電營收持續探底，公司表示，主要市場歐美地區的經濟雖然陸續解封，然疫情反覆使得市場與以往的正常生活仍有相當大的距離，仍待客戶通知出貨時程，營收因此未彈升。隨著歐美車廠復工生產步入穩定，客戶通知遞延出貨的訂單可望開始出貨，有機會拉升下半年營收表現。

立凱電搶攻進入全球儲能及替換鉛酸車用鋰鐵電池的利基市場，終端客戶來自歐美比重較高，歐美國家受新冠肺炎疫情影響，3月份開始陸續封城，經濟活動幾乎停擺，公司營運也受到波及。歐美車廠雖然於5月下旬陸續復工，惟復工初期仍會因應防疫措施調整，復產的進度掌握度較低，待歐美車廠順利復產後，公司期盼車市復甦帶動出貨表現。

此外，因應公司長期營運規劃並強化營運體質、改善財務結構，立凱電股東會已通過辦理減資計約11.155億元以彌補累積虧損，減資比率約為46.178%（即每仟股換發538.219553股），以今年第一季財報計算，減資後每股淨值將由5.32元回升至9.89元。減資最後交易日為6月10日，舊股票於6月11日至6月19日停止股票交易市場買賣，辦理減資換發新股票上櫃買賣日為6月22日，當日開盤參考價將依換股比例調整。

(時報資訊)