明泰(3380)股東會明(12)日登場，由於友訊(2332)為明泰股東之一，預計友訊市場派在日前臨股會大獲全勝之下，將由台鋼派出兩位法人董事，其中一位即為本次友訊經營權大戰的操盤手台鋼董事長王炯棻，直接對上大股東佳世達(2353)，而李中旺本身也具有董事身分，加上兩位獨董，以及總經理林裕欽，這場股東會是否再度變天，再度成為近日網通產業熱門話題，佳世達在產業併購可說是台灣數一數二擅，有超級戰艦之稱，也使得這場鋼鐵梟雄對上超級戰艦之爭，不僅煙硝味十足、話題性也高。

就在明泰股東會前夕，李中旺發公開信抨擊，4月30日明泰所召開之董事會，佳世達方面以臨時動議方式遭無預警解任董事長之職，隨即選任佳世達代表人擔任明泰公司的董事長後又立即宣布公開收購明泰股票，此舉是否涉及不當之敵意併購，目前已函請公平會釋疑，李中旺也質疑，對所謂的大艦隊而言，明泰也許只是一葉扁舟，在過去佳世達入股明泰2年多的時間內，未見其艦隊有何領航計畫。

友訊經營權之爭延燒至明泰、也牽扯明泰大股東佳世達，就在明(12)日明泰股東會即將登場之際，李中旺發出聲明直指，佳世達在其董事長之為遭解任後，即發動公開收購，質疑此舉涉及不當之敵意併購，已函請公平會釋疑，另外，其公開信中也針對「明泰高層大地震後將裁員90人」給予譴責，對此，明泰公司回擊指出，表示該人力調整為李中旺親自批准，一切流程均依法合規辦理相關事宜。

針對人力調整一事，明泰回應表示，因年初受到疫情(COVID-19)封城影響，大陸工廠供應鏈面臨斷料及人員無法回到工作崗位，導致第一季營運結果虧損，擔憂疫情的不確定性，及世界整體經濟環境的悲觀預測，為求謹慎，樽節開支，於公司內部月經營會議討論因應，有鑑於許多全球性大公司已即時作出人力調整，順應產業環境變化，同時進行組職定期優化與績效評估，經過明泰經營團隊取得共識，以組織調整來保持競爭力，該次人力調整佔公司總人數3.5%(含台灣地區員工80人；海外地區員工87人，台灣地區員工調整均有提報科技部新竹科學園區管理局)，一切流程均依法合規辦理相關事宜。

明泰鄭重聲明，李中旺董事對上述人力精簡計劃知之甚詳並親自批准，而公司現階段並無進一步之人力精簡計畫，請李中旺董事勿試圖再散佈不實之訊息企圖影響員工，此舉不僅傷害員工，亦有違背其身為公司董事所背負之義務。

以明泰目前股東結構來看，在少了一席獨董的狀況下，共有6席董事加上2席獨董，由於友訊為明泰股東之一，友訊市場派在日前臨股會大獲全勝之下，將由台鋼派出兩位董事，分別為台鋼董事長王炯棻、律師林文鵬擔任友訊在明泰的法人代表，李中旺本身為自然人董事，由於兩席獨董林茂昭、黃明富也在解任李中旺董座時均投下反對票，若以此估算，李中旺陣營最多掌握5席多數席次，至於佳世達方面，除自身掌握2席董事外，加上總經理林裕欽，則總計3席，有過先前友訊變天的前車之鑑，市場對明泰股東會投注相當大的關注程度，可說是友訊經營權戰火的番外篇。

(時報資訊)