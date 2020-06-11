新冠疫情爆發起，持續配合政府徵用口罩用熔噴不織布供國內使用，敏成(4431)5月營收0.93億元，年成長達137%；前5月營收2.95億元，年增55%。

敏成表示，鑑於新冠肺炎全球肆虐造成嚴重疫情，大幅帶動醫療級口罩需求成長，同時專家預測秋冬季疫情有反撲流行的可能，敏成身為台灣最大熔噴布製造廠商，為使重要原料熔噴不織布供應無虞，已投入4500萬元擴建熔噴設備產線，並於日前獲得經濟部「產業升級創新平台輔導計畫」專案之最高補助2000萬元。新機台預計可在6月底建置完成，並計劃於7月份正式投產，第三季起將可有效提升熔噴不織布的總產能。

由於國內已近兩月無本土案例，疫情受控，上月底政府已決議口罩政策解禁，口罩及上游濾材除部分產能仍供徵用防疫外，6/1起即開放廠商自由內外銷。展望下半年，相關濾材料價格有機會維持高檔，公司營運可望持續攀高。

此外，世界衛生組織(WHO)在6月5日記者會中呼籲民眾在公開場合都應戴口罩，因為根據最新的研究顯示，無法保持社交距離，或是處在封閉、擁擠公共空間，佩戴口罩可以有效阻隔潛在的傳染性飛沫傳染，成為防疫的屏障。因此，口罩已成為全球長期抗疫/防疫的必備物資，市場的供應成為長期的重要課題。

(時報資訊)