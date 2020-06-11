全球經濟因新冠肺炎疫情停滯，終端需求仍未回升，客戶下單保守，鋁合金大廠廷鑫(2358)5月合併營收1.15億元，較去年同期減少13.42％；累計1-5月營收5.76億元，與去年同期相當。

今年以來，新冠肺炎疫情反覆，廷鑫旗下各項業務的客戶需求波動也較大，鋁合金棒3、4月份受惠轉單效益之後，在下游終端市場需求還未回復之前，5月份客戶下單較為保守，為公司營收波動較大的主因。歐美各國於5月中下旬陸續解封後，各地也加快復工，終端需求可望復甦，以公司目前接單狀況來看，客戶已開始回補庫存，為迎接經濟回溫做準備。

其中，皮件業務出貨回升預計將最為明顯，廈門廠產線移回台南的進度也加速，期能在下半年加入量產，對營收做出貢獻；鋁合金棒業務也開始感受到歐美經濟解封的需求，歐洲汽車產業復工後，公司也接獲相關訂單，後續期待歐洲車市帶動經濟成長，擴大鋁合金棒下游需求。此外，公司供應台塑越南河靜鋼廠的煉鋼用鋁脫氧劑，第三季標案已確定得標，單月出貨量將再較第二季成長。在疫情趨緩後的全球經濟復甦期待下，一旦市場需求反彈，廷鑫將可望受惠。

(時報資訊)