經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）受惠新冠肺炎疫情趨緩，會員重回廠館運動、執行教練課程意願顯著回升，帶動2020年5月營收自4月低檔回升，公司看好6月後單月營收可望重返「雙升」表現，對下半年營運動能顯著轉強樂觀看待。

柏文2020年5月自結合併營收2.75億元，月增5.15％、年減9.07％，改寫同期次高。其中，休閒運動及娛樂服務1.65億元，月增3.73％、年減8.68％。教練課程的運動保健服務0.95億元，月增11.8％、年減10.28％，入會費0.1億元，月減23.44％、年減7.07％。

累計柏文2020年1～5月合併營收14.1億元，較去年同期14.28億元小減1.3％，仍創同期次高。其中，休閒運動及娛樂服務8.76億元，年減1.04％。教練課程的運動保健服務4.56億元，年減3.51％。入會費0.67億元，年增12.98％。

柏文表示，台灣新冠肺炎疫情自4月底以來明顯趨緩，會員重回廠館運動、執行教練課程意願顯著提升，各場館健身人數明顯回流，新入會及重新入會人數亦大增，加上5月預售廠館新會員招募及私人教練課程銷售亮眼，帶動5月營收較4月的近14月低點回升。

展望後市，隨著疫情趨緩、國內防疫措施鬆綁，在「健身工廠」各廠館健身人數明顯回升、招募會員及銷售私人教練課程均顯著成長，柏文預期6月起單月營收可望恢復過往成長動能，重返月增、年增的「雙升」表現。

柏文表示，9月底前至少有台南永華廠、台中水湳廠、桃園南崁廠、台北石牌廠、彰化員林廠、新竹西大廠等6處新據點投入營運，在疫情影響大幅降低，加上去年底開幕的台北健康廠、新北永和廠完整貢獻下，共有8處新據點可望挹注下半年營收成長動能。

此外，柏文去年9月前開幕的43家廠館，今年前5月因新冠肺炎疫情衝擊營收，隨著疫情和緩後消費者對運動健身需求的強勁反彈力道，亦可望帶動營收恢復成長動能。在營收雙成長引擎同步驅動下，亦可望提升今年獲利表現。

(時報資訊)