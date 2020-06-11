日本伴手禮業者紅馬-KY（2928）受惠故鄉納稅業務強勁成長，以及「次世代住宅POINT」降低伴手禮業務受疫情衝擊程度，帶動2020年5月營收恢復成長，前5月營收續創同期新高。展望後市，公司看好故鄉納稅業務將逐季成長，並致力降低伴手禮業務受疫情影響。

紅馬2020年5月自結合併營收3.54億元，雖較去年同期3.72億元小減4.81％、為近4年同期低點，但已較4月3.11億元次低回升13.91％。累計1～5月合併營收26.5億元，較去年同期21.63億元成長22.49％，續創同期新高。

紅馬表示，5月營收重回成長軌道，主要受惠「Furusato 360」跨平台效益持續顯現，帶動故鄉納稅業務年增達91％。而新業務「次世代住宅POINT」營收貢獻續增，則有效紓解旅行伴手禮銷售業績受疫情衝擊程度，5月伴手禮業務月增34％、年減約50％。

紅馬指出，新冠肺炎疫情擴散，使樽節開支及電商購物成為主要消費型態，自4月底全國進入「緊急事態」後，日本民眾即透過樂天（Rakuten）、FURUNAVI等大型入口網站的故鄉納稅專區，以部分住民稅兌換地方自治體提供的民生必需品與防疫相關回禮商品。

在消費型態帶動、加上故鄉納稅「Furusato 360」帶動自治體回禮品曝光度增加，帶動紅馬5月故鄉納稅業績大幅成長。展望後市，隨著故鄉納稅「Furusato 360」跨平台效益持續發酵，紅馬預期今年故鄉納稅業務可望逐季成長。

伴手禮業務方面，雖然日本全國性「緊急事態」已解除，但部分城市仍需遵守避開密閉、密集、密接環境的「三密」原則。紅馬對此強化多元販售通路，參加日本政府為刺激年輕族群消費的「次世代住宅POINT」網站販售民生消費用品。

紅馬表示，透過「次世代住宅POINT」網站販售民生消費商品，今年1～5月已挹注6.8億日圓貢獻，彌補旅行相關伴手禮業務受疫情影響程度。雖然5月伴手禮業務仍較去年同期減少約50％，但已較4月成長達34％。

展望下半年，雖然日本全國性「緊急事態」已經解除，人潮開始在一定範圍內緩步流動，但紅馬預期旅行相關伴手禮需求不會立即明顯回溫。在經濟景氣真正復甦前，將持續嚴格控管費用、調整業務組成，為將來成長復甦做萬全準備。

紅馬表示，近期日本政府已將「次世代住宅POINT」優惠制度延長至11月底，預估銷售業績成長可望延續，彌補旅行伴手禮業務缺口。而「Furusato 360」平台已具經濟規模，可望維持穩健成長，並將積極尋求其他大型入口網站的合作機會，盼進一步提升成長動能。

(時報資訊)