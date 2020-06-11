金管會表示，為配合中央流行疫情指揮中心宣布7日起鬆綁民眾生活防疫措施，即日起進入銀行及保險公司營業場所，將不再強制規定需佩戴口罩，回歸由銀行及保險公司配合指揮中心建議自主管理。

金管會4月20日公告，民眾進入銀行營業場所應配戴口罩及量測體溫，5月13日公告進入保險公司營業場所亦需配戴口罩。此次配合指揮中心鬆綁防疫規定，並參酌銀行及產險、壽險公會建議後，決議即日起停止適用相關公告規定。

金管會指出，銀行公會及產、壽險公會經參考指揮中心相關指引，各自開會共同協商後，建議客戶進入銀行及保險公司時，仍應配合量測體溫，在符合指揮中心防疫措施相關指引、能維持社交距離前提下，可不必強制佩戴口罩。

雖然目前國內疫情穩定控制中，不再強制規定需佩戴口罩，但金管會呼籲，民眾仍應做好個人衛生防護，進入銀行及保險公司申辦相關業務，請配合業者防疫作業、共同守護大家的健康、維護社區安全。

(時報資訊)