口罩禁令解除後，民眾搶口罩的熱度不降反升，前三波口罩網購都被秒殺，而今第四波口罩網購也將在今天開跑，其中有2家電商宣布，今天下午將會開賣台灣製的「醫療用口罩」，確切的開賣時間、款式及顏色，《中時電子報》為您整理如下。

網購口罩第4波來了！PChome 24h購物今天下午開賣台灣制醫療用口罩。（圖／翻攝自PChome 24h購物）

●PChome 24h購物

今（11日）下午開賣「匠心三層醫療口罩」，50入盒裝口罩，一組2盒共500元，平均一片5元，與實名製口罩的價格相符，每人限購1組，另外也有販售AOK的3D立體醫用口罩，每盒50入，售價499元，另也有搭配酒精擦的組盒，確切開賣時間將於今天中午前更新。

●蝦皮24h

今（11日）下午6時開賣「淨新醫用口罩」，現貨有綠色和藍色兩款，採隨機出貨，無法指定，每盒50片，售價350元。

●夏普可購樂平台

開放康乃箱口罩首波預購，自今（10）日10時起至21日，其中成人口罩以50入盒裝銷售，白色與粉藍色2色隨機出貨，每盒含運430元；幼童醫療3D立體口罩則是30入盒裝銷售，每盒含運380元，每人每次每款口罩最多可下訂3盒。

●momo購物網

富邦媒在5日時宣布，原訂於6、7日開賣的中衛CSD、濾得清和天天等品牌醫用口罩，將要調整時間，但目前仍沒確定確切的開賣時間。

(中時電子報)