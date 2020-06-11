高雄市長韓國瑜召韓粉身穿白衣、戴口罩，在今天市府團隊上班最後一天，來鳳山行政中心草地相見道別，韓也將在12日卸任市長職務，有網友就分析，如果活動韓粉數量夠多，之後韓國瑜就有可能宣布下一步，而不論下一步為何，也將影響國民黨後續發展。

PTT網友發文。(圖/翻攝自PTT)

韓國瑜9日在臉書向大家報告，自罷免通過後這幾天，大家都相當關心他個人的動向，他決定等到高雄市長職務卸下後，會暫時沈澱休息。針對外界對他未來的各種揣測傳言，他再度鄭重強調，這都不在他目前的規劃內，並重申，針對罷免的結果，他尊重人民的意志，不會提出任何訴訟。

他強調自己是直接坦蕩的人，從以前到現在，只要有任何動向或想法，他一定會親自向大家報告，而非藉由任何管道放出消息，懇請外界不需多做揣測，耗費媒體資源。

網友「chal」今11日在批踢踢發文表示，韓在去年一月，說自己是后羿，結果6月就出來選總統了，這次罷免過，韓國瑜近日發出最後穿雲箭，號召韓粉今天穿白衣出來，應該就會選黨主席。但是，不會在今天草地音樂會後宣布重大決定，會沈潛一陣子後才出來選。

至於有人好奇，韓被罷免後，韓粉還會多嗎？原PO直言，其實「韓粉的悲憤、議長的墜樓」也給了韓號召的理由，反而幫韓續命，如果韓粉爆多，看著那麼多韓粉，韓可以學蔡英文當年感人的演講，那場演說幾乎是小英的入場門票，更坦言，以韓的群眾演講力，誰都不會質疑。

他並分析，韓遠看像蔣介石的頭形，就算韓不選，也會被韓粉逼著選，所以韓不會退，國民黨再起很難，但就算韓退了，國民黨也很難再起。

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(中時電子報)