東豐快歷經中央機關的規畫再由市府接手辦理！市議員冉齡軒11日指出，環評程序實在是辦得非常漫長，明明在104年通過部分環評，因為政策大轉彎，讓整個環評重頭開始，實在讓人覺得惋惜；山城地區是中市農產品產能最高的區域，有產量沒運輸效能這樣對嗎？市府強調，相關作業正積極推動中。

冉齡軒指出，山城的農民在期待市府的作為啊！當年921讓山城害怕再次失去進出的道路，好不容易在東豐快看到生命救援線曙光，市府應盡快完成東豐快，讓大家不再因為路途而失去瞻望山城美好的機會；請問市府山城的居民到底還要等多久？

市府指出，東豐快原本是屬於國道4號延伸計畫，在93年啟動可行性研究案，後續於100年交由本府辦理建設計畫提報與執行，於102年即提報環說書送審，歷經多次審議，在104年通過3、4、5標環評，1、2標則進入二階環評。

但在105年因政策指向改採替選方案，至重啟1、2、3標可行性評估，延至106年才召開二階環評範疇界定會議，期間市府團隊仍未有鬆懈，持續辦理4、5標工程設計與執行；卻在二階環評審議期間，全案受最高行政法院宣判原處分撤銷，所幸4、5標工程在宣判前即已完工。

市府強調，市府團隊在107年12月28日得知宣判結果後，立即重啟環評程序，在108年4月17日獲環評審查委員同意進入二階環評，同時間，遵循市長地方共識的細膩施政，不斷拜訪在地領袖、代表，也直接親訪受影響戶面對面溝通，以達成市長交付損失最小的功課，目標在110年4月通過環評，期望111年2月第3標工程可以開工。

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(中時 )