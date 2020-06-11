小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（11日）財經重點。

【1】外資軋外資？ 空手＆放空外資慘了

熱錢流入台股，甫進入6月連續八個交易日外資天天回補台股，合計買超731億元，已完全翻轉今年前5個月的賣超態度，眼看台積電（2330）已衝至322.5元，近期外資操盤室緊急接獲新加坡、香港資金在尾盤敲入回補台積電，上演外資軋外資空單及空手戲碼。

【2】熱錢狂湧入… 新台幣匯價 29.716元 升逾２年新高

熱錢回頭。外資擴大匯入買超台股，已連續八個交易日收紅，更激勵新台幣飆升，10日盤中最高狂漲近2角，尾盤因央行加大調節力道，使得升幅收斂至僅8.7分，但終場新台幣以29.716元收盤，仍創2018年5月7日以來的逾二年新高，且總成交量放大至18.64億美元。

【3】保德信人壽 傳花落第一金控

台灣保德信人壽出售案吸引多組買家積極爭取，市場10日傳出第一金控勝出呼聲高，主要是第一金有公股背景，且財務健全，與保德信人壽爭取業務員退休及薪資等條件較符合，若雙方可就這部分談攏，出售案近期便可望定案，保德信人壽將花落第一金。

【4】金控雙雄前五月大賺

金控龍頭獲利之戰愈競爭賺愈多。富邦金控與國泰金控10日公告5月獲利，富邦金5月稅後獲利61.84億元、累計前五月稅後大賺343.5億元、每股稅後獲利（EPS）3.36元，繼續蟬聯三冠王。國泰金5月稅後賺57.4億元，累計前五月稅後賺333.5億元、EPS則為2.5元，三項都暫列金控亞軍。

【5】5,004億 台積前5月營收增3成

晶圓代工龍頭台積電10日公告5月合併營收938.19億元，符合市場預期。累計今年前5個月合併營收達5,004.18億元，更比去年同期的3,738.35億元成長33.9％。

(中時電子報)