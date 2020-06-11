電信三雄10日公布5月營收及獲利表現，每股稅後盈餘（EPS）由台灣大以0.37元領先中華電（2412）的0.36元及遠傳（4904）的0.23元，奪回單月每股獲利王寶座，1～5月EPS也由台灣大以1.90元奪冠。

中華電5月自結營收161.1億元，年減3.5％，主因國際網路營收、行動服務營收及手機銷貨收入減少，抵銷網際網路應用加值營收、數據網路營收及資通訊專案營收的增加。營業成本及費用為125.6億元，較去年同期減少，主因網路互連費用及商品成本下降。營業淨利35.5億元，稅前淨利36.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為28.0億元，每股盈餘為0.36元、年增9.6％。

中華電前五個月合併營收799.8億元，年減5.4％、EPS為1.79元、年增0.7％。中華電表示，與第二季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大5月自結合併營收108.2億元，營業利益14.3億元，稅後淨利10.3億元，稅後EPS為0.37元。自結前五個月合併營收525.8億元，營業利益72.7億元，稅後淨利53.3億元，稅後EPS為1.90元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，累計前五個月合併營業利益成長2％，各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達財測進度。

遠傳5月自結合併營收63.71億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為23.15億元與7.6億元、EPS為0.23元，年成長0.7％。累計1～5月合併營收319億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為116.08億元與36.45億元，EPS為1.12元，已達成全年度財測目標45％。(新聞來源：工商時報─記者林淑惠／台北報導)

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