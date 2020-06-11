旭然(4556)5月合併營收4833萬元，年成長35％，前5月合併營收達2.16億元，較去年同期成長14％。

旭然5月台灣、美國等地區銷售表現較去年同期分別成長86％、27％。展望2020年第二季，旭然看好半導體暨電子、食品飲料及化學等產業主要客戶保持良好備貨需求，整體訂單能見度保持3個月水準，目前打摺型過濾濾心、熔噴濾心等產線已啟動三班制生產因應訂單需求。

據國際半導體產業協會(SEMI)統計，今年第一季全球半導體設備出貨金額達155.7億美元，較去年同期成長13％，其中，台灣地區半導體設備出貨金額達40.2億美元位居全球之冠、大陸地區則加速半導體自主化步伐明確，推升中國地區半導體設備出貨金額年增48％。

旭然指出，以目前半導體暨電子產業營收比重達45％水準，隨著亞洲與歐美地區受疫情干擾逐步受到控制，加上各國持續推進5G計畫帶動半導體產業加速先進製程投入與產線升級，仍持續創造旗下Filtrafine品牌良好銷售環境，旭然亦陸續接獲全球主要半導體、電子產業主要客戶工業過濾產品訂單，有望帶動集團整體營運良好成長動能。

(時報資訊)