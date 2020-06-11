美國川普政府就香港國安法對北京當局採取的措施意外節制，對美中貿易局勢敏感的美國科技股一掃陰霾，以及重啟經濟活動的樂觀氣氛持續帶動工業、娛樂、航空、餐旅等周期型股票大漲，近來美股奔騰的升勢成為全球金融市場的目光焦點，讓人忽略了美股大舉反攻，或許美元的一路回貶也功不可沒，後市仍然看貶的美元可望繼續扮演關鍵性的助攻角色。

美股收復失地

美國5月備受關注的非農就業人數增加250萬人，創1939年來最大單月增幅，意外使失業率從4月的14.7%回落至13.3%，遠優於市場先前預期的進一步升至近20%，成為美國在放寬防疫封鎖措施、重啟商業活動後，經濟走出最壞情況的最新跡象。

受此激勵，上周五華爾街股市上演慶祝行情，道瓊工業指數終場大漲829.16點或3.15%，盤中最高漲逾1000點。標普500指數大漲2.62%，以科技股為主的那斯達克指數漲2.06%。

雖然美國勞動部之後發布更正，坦承誤將放「無薪假」的勞工計入「因休假(有薪假)等其他原因缺勤」的項目，在經修正後，美國5月實際失業率估將升至16.3%，儘管這個數字不如13%令人驚豔，但並未改變市場對美國就業復甦前景的看法。

在重啟經濟樂觀氣氛籠罩下，本周一美股延續上周的強勁升勢，那斯達克數創下歷史收盤新高。

周二由於投資人觀望聯準會決議，以及達美航空、聯合航空、波音、嘉年華郵輪等近來漲多的重啟經濟股回落，標普500指數與道瓊指數分別收跌1.09%與0.78%，道指連漲6天的升勢暫歇。

由大型科技股領軍，周二那斯達克指數終場小漲0.29%，第2日改寫歷史收盤新高，盤中更一度突破萬點大關，為歷來首見。臉書、蘋果、亞馬遜和微軟都創下歷史收盤新高。美股5大科技股中，僅谷歌母公司Alphabet尚未刷新歷史收盤高點。

美股自3月下旬觸底反彈以來已收復絕大部分失土，截至周二，標普500指數較3月低點上漲了47%，距離2月創下的歷史高點(3386.15點)僅差5%。

信心回籠 美元由升轉跌

幾個月前新冠狀病毒疫情大流行引發恐慌情緒，使美元成為全球最搶手的避險資產之一，企業也爭相取用信貸額度以儲備美元資金，帶動美元一路走升，美元指數在3月中旬升至近103，創下逾3年高點。

自疫情爆發後，為了盡量讓央行的支持面面俱到，聯準會迄今已採取許多前所未見或相當罕見的舉措，除了將基準利率調降至近零水準、提供放款方案，並出手支持市政債券、抵押貸款證券、商業票據與企業債。此外，聯準會也推多項措施滿足美元需求，包括擴大與主要國家央行現有的換匯額度，並與其他央行開設新的換匯機制等。

隨著主要國家與地區封鎖措施發揮成效，新冠肺炎疫情開始降溫，各地逐步解除社交距離限制並恢復經濟活動後，投資人對經濟前景的信心回籠，風險偏好隨之回溫，美元匯率開始一路回落，對映著美股自3月下旬的觸底反彈。與3月大流行病達到高峰時相比，ICE美元指數已經悄悄跌了約6%。

美國就業情勢意外強勁，上周五美元指數上漲0.27%，報96.937，但單周仍跌約1.4%，且為連續第三周下滑。對經濟前景的樂觀看法強化投資人的風險偏好，本周一大宗商品貨幣勁揚，美元指數收跌0.33%，報96.618。周二因投資人觀望聯準會決議及受美股跌多漲少影響，尾盤美元指數跌0.3%，報96.334。

美元走貶通常有利於美股表現，因弱勢美元有助提升美國商品出口競爭力。美元趨軟也讓以美元借款的新興市場減輕壓力。對於使用其他貨幣的買家而言，美元下跌也讓以美元計價的大宗商品價格變得比較便宜，在試著擺脫疫情衝擊之際，有助強化新興國家經濟復甦體質。

美元後市仍看貶

美元指數在上周跌破接近99.00的支撐位後，目前距離位於96的另一道重要支撐關卡僅剩一步之遙，這使得美元指數從高點回落10%的可能性大幅攀升。

曾有專家指出，要判斷市場是否正漸擺脫疫情造成的動盪，目前最簡單明瞭的指標就是美元的升貶。美元走貶代表市場對經濟前景看法轉趨樂觀，一旦美元指數跌破96大關，代表市場或許已安然度過新冠危機。

股市走向最重要的轉折點之一，就是通膨緊縮轉為通貨膨脹，近來的跡象顯示通膨預期已經升高。雖然對疫情的擔憂正在消退，但聯準會仍持續以前所未見的速度為全球貨幣系統挹注美元流動性，為美元的弱勢奠定基調。美元走貶將降低通貨緊縮風險，這樣強勁的總經趨勢可望繼續滋養當前股票與信貸市場的反彈。

稍早前聯準會公布6月貨幣政策會議結果，如同先前市場普遍預期，聯準會宣布維持聯邦基金利率不變，並重申將維持無限量QE政策，持續為美國經濟提供支撐。

(時報資訊)