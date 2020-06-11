瞄準新電商時代來臨，全家(5903)打造全新零成本、分眾化的開店平台─「好開店」、「好店＋」，滿足運營階段不同的開店需求，預計3年將助攻1萬家商家，補助總價值高達10億元。

社群電商、網紅經濟當道，應運而生眾多可自帶流量的個人化賣家，根據全家內部資料發現，以拍賣類型為主的C2C交易件數占整體店取包裹7成以上，且此類賣家數有逐年成長的趨勢，顯示C2C電商時代來臨。

全家去年推出「好賣＋」C2C電商平台以來，不到一年共吸引12萬賣家、開設超過30萬個賣場；瞄準新電商時代來臨，全家打造全新零成本、分眾化的開店平台─「好開店」、「好店＋」，主打line好友圈、Facebook社團、直播頻道上的小賣家，滿足運營階段不同的開店需求，從基礎的金流、物流、資訊流整合服務外，到三分鐘品牌官網建置、CRM經營分析、行銷活動模組等功能一應俱全，更祭出免租金、免成交手續費。

全家E-Retail事業部部長王啟丞表示，後疫情時代進一步加溫網購市場，預估「好開店」、「好店＋」雙平台上線後，三大自有平台EC件比例將有望一舉推升、佔整體30%；為打造全方位的賣家生態圈，陸續針對賣家痛點，推出「我的包裹」(app即時貨態查詢)、「賣＋補給站」(包材備品線上購)、「收貨通」(大單到府收件)等配套功能，提供從前台交易介面到後台支援系統的一條龍服務。

王啟丞指出，全家長期扮演EC包裹最後一哩路，近年則進一步運用既有優勢，跨足平台經濟，開設「好賣＋」，提供社群賣家簡易的接單平台，金流、物流、資訊流相互整合的「三流服務」。金流部分，提供賣家多元的付款方式與帳務串接的查詢與彙整；物流則是整合全台超過3,600家店舖優勢，全台皆可寄取件；資訊流則與「全家」會員系統綁定，超過1200萬會員的數量優勢，讓買賣雙方只要開啟「全家」app，即會於首頁「我的包裹」處顯示即時貨態追蹤。

(時報資訊)