超商雙雄—統一超商(2912)及全家便利商店(5903)5月合併營收不同調！受到菲律賓當地封城及國際油價波動衝擊，統一超5月合併營業收入為208.74億元，較去年同月下滑3.76%，全家則受惠於店數、鮮食、一般商品的成長，以及後疫情振興經濟方案有效推升會員來店次數，5月合併營收73.1億元，年增14.06%，創下單月歷史新高。

受到海外轉投資菲律賓7-ELEVEN仍因當地封城政策影響，及統一精工受到國際油價波動衝擊，統一超5月合併營收受到影響，呈現年減3.76%，不過，台灣7-ELEVEN率先推出「振興優惠券」等擴大買氣行銷活動，並掌握生鮮食品、節慶預購、啤酒、出版品等銷售商機，超商本業維持穩定成長；轉投資企業中包括博客來、統一速達、21世紀均有成長，整體營運均穩健向上。

統一超表示，7-ELEVEN在4月起領先市場推出兩波「振興優惠」活動，針對鮮食、飲料、日用品等民生必需品規劃行銷活動，引爆市場創新話題，至今成功創造共近700萬人次使用，5月延續民眾需求，擴大商品組合選擇，推出「振興優惠券2.0」，更加碼推出限時三天的「振興經濟日」活動，帶動活動相關商品業績成長近30%。

再者，7-ELEVEN維持穩定營運步調，並持續掌握近年市場訴求健康趨勢，推出雞胸肉、玉米棒等商品受到消費者青睞，其中雞胸肉今年上半年已熱銷近500萬片，帶動生鮮食品類別成長近80%；引進雨衣、保冷袋、保冰杯等肖像類商品及寶可夢卡牌持續熱賣，帶動相關類別成長20%；邁入夏季，高溫帶動飲料啤酒銷售成長10%到20%以上；端午將至，粽子預購需求升溫，帶動預購買氣，加上團購美食熱銷，推升預購成長逾40%。

在轉投資事業部分，博客來推出曬書節、品牌館優惠等活動，宅商機帶動網購需求一次購足，業績較去年同期成長近10%；21世紀則受惠店數成長、並與7-ELEVEN聯名鮮食、推出預購商品等，帶動成長逾10%。

隨著夏季及端午連假來臨，統一超及全家均看好6月營運表示，統一超表示，7-ELEVEN掌握夏季消暑需求、端午連假等節令商機，陸續提出各式生活提案新品，振興消費提前部署，搭配三大支付工具立折5%優惠活動，持續架構「被消費者依賴的服務平台」。

全家表示，由於進入高溫季節輕食旺季，現煮飲料新品的推出，啤酒飲料促銷，以及端午預購來到銷售高峰，預期將挹注整體營運表現。

(時報資訊)