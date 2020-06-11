陸軍關渡部指揮部今年4月底進行打靶訓練時，發生跳彈擊傷靶場警戒安全士官的意外事件。據了解，關指部外木山駐地部隊，今年4月底進行步槍射擊訓練時，一名負責靶場警戒的張姓士官遭到跳彈擊中右大腿，該名士官受傷後，立刻用無線呼叫靶場指揮官停止射擊，現場人員衝上前察看才發現士官大腿中彈，經緊急送醫後已無大礙。

據了解，這起意外事件是在今年4月底關指部聯兵旅第一營在外木山靶場進行駐地步槍射擊訓練時發生。由於外木山靶場並非正規靶場，靶場警戒士官除了射擊線區與準備區外，靶位解戒士官無法站在兩方防彈牆外，只能在射擊時蹲在背彈牆後方，射擊結束後才會跑到前方靶位處舉旗示警。

當天射擊時，當射擊指揮官確認警戒人員就位後，立刻下達射擊命令，但是當射擊線槍聲大起，無線電突然傳出警戒士官呼救聲，指揮官立刻下令停止射擊，並派員前往查看，這時才發現士官被跳彈擊中大腿，於是立刻要求現場待命醫官及救護車進行處置，並緊急送醫。

陸軍第六軍團指揮部今（11）日表示，所屬關渡地區指揮部於4月23日下午至基隆內木山靶場實施步槍實彈射擊，射擊前警戒人員無線電通聯均正常。期間擔任警戒之張姓士官遭跳彈波及，致右大腿右股骨骨折，張士受傷後即呼叫救援，單位立即停止射擊，並由醫護人員採止血帶應處，就近後送醫院診治，使傷害降至最低。經幹部立即處置與送醫救治後，目前康復狀況良好。

第六軍團也表示，事發後已除協請醫院給予最佳照護，並針靶場指揮官進行行政重懲；另援引為例，針對靶場設施安全，嚴予檢查，確維部隊訓練安全。

(中時電子報)