台南某大學的1名黃姓與游姓男大學生，疑似因愛上同一位女同學，此此爭風吃醋，昨晚相約校門口停車場談判，未料雙方一言不合，先互相拿安全帽互毆，未料這時游姓學弟抽出一把藍波刀，對著大3屆的黃姓學長猛砍，造成黃頭部、頸部以及雙手皆有嚴重刀傷，跑向警衛室求救，游姓學生行兇後，立即打電話向警方自首，警方到場後立刻將他逮捕送辦。

警方調查，昨日(10)晚間接獲通報後，立即趕往現場，已發現傷者奄奄一息躺在校門後停車場，全身多處刀傷鮮血直流，警消人員趕緊現場搶救，並送往鄰近醫院治療，所幸經過搶救後，已無任何生命危險。

涉嫌行兇的游姓學生在砍傷人後，立即主動報警：「喂！警察嗎？我在學校，我砍人了」。員警在行兇地點附近，發現游姓學生在現場徘迴，立即帶回警局偵辦，經調查發現，游姓學生行兇動機，疑與學長同時愛上同校的女同學，昨晚相約談判時發生口角，學弟一時氣憤才行兇。經進一步了解，當時2名男同學只是先以安全帽互毆，而後學弟似乎打不過學長，立即亮出藏在身上的刀子，往學長身上砍去，導致爭風吃醋的局面延變成兇殺現場。

(中時電子報)