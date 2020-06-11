大陸中央機關報《人民日報》海外版11日刊登大陸全國台灣研究會理事、北京聯合大學台灣研究院院長李維一題為〈台獨是走不通的絕路〉文章指出，《反分裂國家法》實施已15年。對於捍衛國家主權和領土完整，打擊遏制台獨分裂勢力，推動兩岸關係和平發展，促進祖國和平統一，發揮了至為重要的法治保障作用。

文章指出，2016年5月民進黨再次在台灣上台後，當局拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，嚴重破壞了兩岸關係的政治基礎，打著「維持現狀」的幌子進行「去中國化」和台獨分裂活動，導致兩岸關係和平發展成果大量喪失。

文章稱，民進黨當局加大文教台獨力度，煽動敵視大陸的對立情緒，通過修法、立法，阻撓、禁錮兩岸人員往來與交流合作，威脅、迫害台灣反對台獨、主張統一的團體和人士；挾洋自重，甘當外國勢力的棋子，置台灣民眾安危利益於不顧，為他人火中取栗；插手香港暴亂，為港獨分子張目，歪曲、污蔑「一國兩制」方針，肆意攻擊全國人大涉港立法。

在新冠肺炎疫情出現後，勾連外部勢力進行政治操弄，企圖「以疫謀獨」；包藏禍心地拋出「中華民國台灣論」，破壞兩岸同屬一個中國的現狀，甚至要推動「修憲」。

文章說，民進黨當局不斷升級分裂挑釁活動，造成台海形勢更加複雜嚴峻的動盪局面，必然引起大陸全國人民的高度警惕與堅決反對。必須隨時做好打擊、挫敗台獨分裂勢力操弄危及國家民族核心利益危險行徑的必要準備。

文章歷數習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話，強調《反分裂國家法》集中體現了維護國家主權與領土完整、必將實現國家統一的人民意志與國家力量。15年來的歷史證明，並將繼續證明，台獨是違背中華民族意志、危害中華民族根本利益的逆流，必將遭到全體中國人民的堅決反對和國家力量的堅決打擊，是一條走不通的絕路。

文章表示，陳水扁當年在台獨圖謀失敗後，曾經頹喪地喟歎：「做不到就是做不到。」陳水扁的歎息，民進黨當局檯面上的人物在當年是聽到了的，今天似乎選擇性淡忘了。在《反分裂國家法》實施15周年之際，有必要給他們重播一下：想實現台獨圖謀？「做不到就是做不到」！

(中時 )