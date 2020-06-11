橙的(4554)5月合併營收為0.23億元，年減26.71％，是今年以來首次單月營收出現年減情況，累計前5月營收為1.27億元，年減0.81％。主要因歐美地區封城，影響公司銷往歐美AM市場的出貨，但台灣、大陸既有客戶仍持續出貨，月減僅7.2％。

橙的表示，歐美主要AM市場客戶雖在4月底至5月中旬逐步復工，但仍有部分歐洲客戶訂單有遞延出貨的情況，致使5月營收下滑。而台灣及大陸包括重型機車、大型卡客車以及輕型客車等OEM市場客戶順利出貨，也使得5月營收來自OEM市場客戶的比重自去年同期的23.8％上升到40.4％，填補歐洲地區AM營收下滑的衝擊。

大陸中型客車今年4月新車銷量達3,543輛，月增率97.7％，其中，鄭州宇通即以1,289輛銷量成績居冠；而在輕型貨車市場方面，4月仍以北汽福田穩坐冠軍，有利於橙的未來接單。

歐美地區也已重啟整體經濟活動，而橙的於AM市場已掌握約8成的訂單量，隨著客戶陸續復工，以及大陸需求率先提升，營運將漸入佳境。

(時報資訊)