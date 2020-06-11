聯準會向投資人保證將力挺美國經濟，但也預測美國今年國內生產毛額（GDP）恐將萎縮6.5%，周三美股道瓊指數與標普500指數震盪收跌。那斯達克指數則成功守住漲勢，在微軟、蘋果、特斯拉等科技巨頭持續大漲帶動下，那指不僅連續第3日改寫歷史收盤新高，且收盤首度站上1萬點大關。

聯準會會後宣布將保持聯邦基金利率於近零水準及無限量量化寬鬆（QE）政策不變，並在會後聲明中表示，近零利率估將至少維持到2022年，今年美國GDP恐下滑6.5%，並預測美國年底失業率達9.3%。這是自新冠肺炎疫情爆發以來，聯準會首度發布經濟預測。在聯準會發布決議後，道瓊指數與標普500指數陷入拉鋸，在平盤上下震盪。

周三收盤，道瓊工業指數跌282.31點或1.04%，為26,989.99點。標普500指數跌17.04點或0.53%，為3,190.14點。那斯達克指數漲66.59點或0.67%，為10,020.35點。

標普500指數僅科技股收高，終場漲1.69%。近來漲多的能源股跌4.92%、工業股漲2.38%，以及金融股跌3.75%，對標普500指數的打擊最大。聯準會主席鮑爾提及殖利率曲線控制，標普銀行股指數應聲重挫5.8%，創4月15日以來最大單日跌幅。

特斯拉飆升8.97%，收在1025.05美元，首度漲破1000美元大關，市值達到1900億美元。亞馬遜收漲1.79%，為2647.45美元，盤中最高升至2722.35美元，創歷史新高。

蘋果漲2.57%，收在352.84美元，盤中最高站上354.77美元，再度改寫新高記錄。英特爾漲1.32%，收在63.87美元，亦創新高價。微軟勁揚3.71%，收在196.84美元，在道指成份股中表現最佳。近來走勢強勁的波音下挫6.14%，在道指成份股中跌幅最大。

(時報資訊)