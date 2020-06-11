美國新冠肺炎確診人數已在10日正式突破200萬人，不過隨著各州解封，當地疫情出現升溫跡象，多個州的住院人數再次飆升。

美國新冠肺炎確診人數已在昨（10）日正式突破200萬人，不過隨著各州解封，當地疫情出現升溫跡象，12州的住院人數再次飆升，當中亞利桑那州（Arizona）已要求各大醫院啟動緊急應變計畫。

根據路透社統計，美國新冠肺炎感染人數已於10日正式突破200萬大關。報導指出，在連續5周新增確診數皆呈現下降後，近期新病例數又出現上升趨勢，主要原因在於美國各地的病毒篩檢量增加，以及各州相繼解封，人們回歸正常生活。

不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，令人憂心的是，過去2周，美國至少有12個州的住院人數再度上升，包括阿拉斯加州、亞利桑那州、阿肯色州（Arkansas）、加州、肯塔基州、密西西比州（Mississippi）、蒙大拿州（Montana）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄勒岡州（Oregon）、南卡羅來納州（South Carolina）、德州、以及猶他州。

當中，亞利桑那州政府更要求各大醫院啟動緊急應變計畫。報導指出，疫情高峰時，亞利桑那州的重症加護病房使用率為78%，截至周一，該州病床使用率已來到76%。亞利桑那州衛生服務局局長克里斯（Cara Christ）已要求各大醫院「明智」選擇手術進行，以確保床位足夠。

不只亞利桑那州，北卡羅來納州近期新冠住院人數也創新高，來到774人。

路透指出，美國新冠確診率維持在4-7%之間擺盪，仍未達到世界衛生組織（WHO）指示的解封標準。世衛先前建議各國，新冠確診率連續14天低於或維持在5%，才能解封。

不過路透社的統計數據也顯示，美國6月平均每日新增2.1萬例，已較4月平均每日新增3萬例、5月新增2.3例有所進步。

根據統計，美國至今已有超過11.2萬人死於新冠肺炎。

(中時電子報)