高雄市議員黃捷日前到靈堂弔念議長許崑源，疑遭法制局長吳秋麗指責，被捕捉到她掩面痛哭的畫面，吳秋麗卻稱黃捷是「哭給媒體看」。對此，名嘴李正皓替黃捷反擊，透露吳秋麗「珠光寶氣」的日常。

黃捷到靈堂時，臉上紅唇全妝、沒戴口罩，遭吳秋麗指責未注意禮俗、不尊重亡者，疑因此情緒失控落淚。對此，吳秋麗質疑，當時在靈堂內黃捷也沒反應，「出去突然哭給媒體拍，我也不知道為什麼」。

李正皓對比黃捷（左）、吳秋麗照片，指稱吳秋麗珠光寶氣。（圖／摘自李正皓臉書）

不過事後黃捷表示，的確沒控制好情緒，情緒一直都很低落，對於長輩指教虛心受教。當時坐在黃捷隔壁的康裕成還原真相，指出在靈堂內就看到黃捷拭淚，後來才發現根本是遭吳秋麗霸凌。

吳秋麗嗆黃捷擦「大紅口紅」對死者不敬，李正皓9日在臉書PO出兩人照片，表示從黃捷布入靈堂的照片來看，「請問哪裡大紅口紅？真正珠光寶氣、大紅口紅的是照片右邊的那位女士，吳秋麗。」

李正皓指出，吳秋麗右手戴玉鐲、左手戴要價24萬香奈兒鑲鑽款手錶，臉畫大紅口紅簽公文，「這就是吳秋麗局長的日常」。他也提到，未來雄檢開始偵辦高雄振興嘉年華，發現裡面標案內容弊案重重時，吳秋麗局長身為當事人，不知是否還能如此雍容華貴的出庭應訊。

(中時電子報)