大陸中共中央機關報《人民日報》用戶端11日發表人民銳評表示，香港市民受夠了！絕不容許黑暴重來。譴責9日晚香港街頭再出現非法聚集，公然堵路，警方及時出手，拘捕53人。不久前圍毆路人、磚頭襲警的場面也曾重現。對此廣大市民充滿厭倦、厭惡之情，大家真的受夠了！

文章稱，去年6月以來，毀地鐵、燒商鋪、動私刑、燒警車、做炸藥、刺議員，持續發生的激進暴力讓近3000人受傷住院，帶給香港難以修復的傷痕。痛苦、恐懼、撕裂，「黑暴」帶來的創傷不知何時能消？

文章表示，「利莫大於治，害莫大於亂」。港獨極端勢力滋生的黑暴，是香港社會動盪、經濟衰退的罪魁禍首。曾經是世界最安全的城市之一，一度變得滿目瘡痍、暴力橫行。引以為豪的旅遊業酒店業舉步維艱，熱門老字型大小門可羅雀，普通商鋪被「裝修」打劫。還有更加深重的傷痛，就是對人心的傷害，對社會的撕裂，對法治的破壞。暴力「攬炒」下，沒有誰可以獨善其身。別看豁出去的只是極少數暴徒，搭進去的卻是整個香港。

文章強調，「本土恐怖主義」蔓延與香港傷痕累累的局面，讓廣大市民看清了施暴者、煽暴者、縱暴者的嘴臉。哪有什麼與弱者同行，只有無差別欺凌手無寸鐵的市民；哪有什麼和平示威，只看見有預謀縱火襲警；哪有什麼捍衛自由，滿目所見都在剝奪市民人身自由、言論自由和免於恐懼的自由。

文章引述，「究竟是誰將善良的年輕人變為充滿仇恨的惡魔？」香港特區警務處處長鄧炳強如此發問。一些年輕人參與到破壞家園、傷害市民的活動中，固然可悲可歎，但不要忘記，在誤入歧途的年輕人背後，是那些上下鼓噪、內外勾結的亂港勢力黑手；在持續的暴力活動背後，是挑戰「一國兩制」底線、謀求香港獨立的狼子野心。「違法達義」，就是「違法作惡」。

時至今日，大陸中央被迫出手處理香港有關國家安全立法問題，正是為了剪除「黑暴」背後的幕後黑手，築牢國家安全的基石，加固保護市民的堤壩。

文章強調，「黑暴」沒有走遠，就躲藏在不遠的街巷中，隨時會再出來毀掉我們熱愛的香港。不徹底剷除「黑暴」和他們背後的黑手，香港就無寧日，致命的火焰和刀槍隨時會落到每一位無辜市民頭上。

(中時 )