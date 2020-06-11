電競品牌微星（2377）10日舉行股東會，董事長徐祥對後市營運釋出樂觀看法，預期在新冠肺炎疫情帶動的宅經濟、宅娛樂效益下，微星在主板、顯卡及電競筆電等三大業務將持續受惠，除將拉抬其第二季業績挑戰同期高點外，其對第三季展望亦相對樂觀。

受惠因疫情帶動的宅經濟、宅娛樂效益，徐祥直言不論是主板、顯卡，還是電競筆電等主力產品的銷售都明顯提升，其中，創作者系列的筆電產品在其內部出貨比重，也提高到達2成以上，超乎預期的市場需求都為微星帶來營收增長動能。

繼4、5月營收表現皆穩站百億元大關、並持續以超過2成的年增幅持穩增長後，看好6月亦延續此波暢旺的出貨動能，微星樂估第二季營收可望挑戰歷年同期高點。

展望後市，徐祥表示，因宅經濟需求而帶動商用及教育筆電（如Chromebook）機種的出貨效益，在第二季這波提前拉貨潮後、第三季將消退走弱，但消費性筆電及PC DIY市況則將回歸正常旺季需求，同時在新一代CPU及GPU上市、帶動主板、顯卡新品發售與升級換機需求下，為含括電競的消費PC市場挹注利多。

不過總經理江勝昌也指出，進入後疫情時代後，市場變化仍因各地解封程度不一、瞬息萬變，微星仍將密切關注後市需求變化、保持調整彈性、隨時因應。

進入第二季後，微星在深圳及昆山的兩大主力產區的產能稼動率皆已提升至95％以上，其中以板卡產線為主的深圳廠目前仍偶因供應鏈產能受限被影響，不過預期接下來進入旺季及新品放量出貨期，將擴增至少10％以上產能，屆時若不足供應需求，也將啟動外包擴產。

而因應美中關係時有變化的產線轉移第三地計畫，包括越南、泰國及印度等地點，微星亦都有納入評估，預期若有需要啟動時，將優先考量透過既有外包協力廠的合作方式進行。

(工商 )