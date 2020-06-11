撼訊（6150）營收動能在整體板卡市況於第二季逐步回穩後，4、5月營收已有明顯收斂衰退走勢，迄5月為止，其累計營收表現仍守住正數。

在維穩本業之際，撼訊拚增在工控事業營運動能，近期廣明受訟訴案所累，市場亦關注轉單商機會否為撼訊帶來利多。

撼訊5月營收持續回溫，並較4月增長25.8％、達2.33億元，年減幅度收斂至0.07％。累計其今年1到5月營收9.98億元，仍較去年同期正成長、年增0.29％。

撼訊10日於股東會中進行新一屆董事會改選，亦通過去年度財報及盈餘撥補案。去年因受挖礦潮退的礦卡庫存去化拖累，雖在下半年度亦因受惠AMD下一世代的顯卡發售、推升出貨及營收動能轉正成長，但全年度仍難逃虧損、稅後每股虧損2.43元，因此不配發股利。

除顯卡業務外，撼訊近年積極擴展其它事業營運動能，今年在IPC工業電腦應用之工控相關業務，亦端出包括新一代電視牆控制器、IPC顯卡與FPGA，和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯卡外接盒及多媒體連接埠等產品，全方位提供DOM大廠客製化服務及部分自有品牌PowerColor應用方案。

由於台廠中有聚焦Thunderbolt 3相關外接裝置之ODM大廠訂單業務的不多，如廣明、宣德外，撼訊近來算是較積極的台廠，供應鏈也關注撼訊會否因廣明近期因惠普訟訴案受累，而有轉單商機可爭取，將有利於撼訊推升其欲加速成長的工控業務營運比重進一步提高。

(工商 )