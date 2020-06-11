電動車大廠特斯拉素有美國妖股之稱，執行長馬斯克在5月初時，還一度發狂言說公司股價太高；沒想到這不但沒有嚇阻到投資人，才剛進入6月沒多久，特斯拉就衝破1000美元，更成功登上全球市值最大車廠。

馬斯克的SpaceX日前才發射火箭載人上太空，特斯拉昨(10日)也展現火箭升空氣勢，終場飆漲近9%，股價衝逾1000美元、至1025美元，市值來到1900億美元，超越日本豐田汽車，登上全球市值最大車廠，市場認為，「特斯拉Model 3在大陸市場傳出捷報」，以及「旗下電動卡車Semi可望量產」，是近期特斯拉油門猛踩的兩大推進器！

華爾街券商Wedbush分析師Dan Ives表示，大陸市場Model 3需求優於市場預期，成為動盪市場中一盞明燈，他預期特斯拉可望在第一年交付10萬輛Model 3，大陸強勁的銷售量，有機會挹注特斯拉股價每股300美元的價值。

同時，市場也傳出特斯拉將推出新的電池技術，可以提供特斯拉更長的壽命、更低的成本以及更優的續航里程表現。

其次，外媒10日報導，馬斯克在內部郵件中，向員工表示電動卡車Semi的量產時機到了，指出其傳動系統與電池將在內華達州生產，雖然詳細時間表沒有任何消息，但仍就給市場十足的期待空間。

(中時電子報)