新北市新莊分局員警凌晨在泰山明志路三段埋伏毒品交易時，發現徐姓藥頭將車停在路邊等待買主，員警見狀用2輛偵防車前後包抄擋住去路，未料徐姓藥頭竟衝撞員警企圖逃逸，遭員警當場破窗進行逮捕，造成一名員警手部受傷，幹員也當場在車上搜出大量毒咖 非包與K他命，立刻將徐男帶回警局偵辦。

一名蔡姓員警在破窗逮捕過程中遭到玻璃割傷送醫。(戴志揚翻攝)

據了解，24歲的徐姓藥頭市警方長期監控對象，昨天獲報徐男將在凌晨前往泰山明志路與買家接交易，立刻派員前往現場埋伏，凌晨果然見到徐男開著一部轎車停靠在路邊等待買家出現，警方見機不可失，立刻開著2輛偵防車前後包夾。。

徐男一見員警現身，立刻加足油門猛力衝撞偵防車與員警，一名蔡姓警員立刻拿出伸縮警棍破窗，試圖將徐姓藥頭拖下車，過程中蔡員左手遭碎玻璃割傷，其餘幹員也立刻上前將徐男制伏後上銬，並在轎車內搜出31包毒咖啡包、10包k他命、2顆搖頭丸、19顆梅片等毒品後帶回偵辦，蔡姓員警在送醫包紮後暫無大礙。

警方表示，依妨害公務及毒品、傷害罪嫌將徐嫌送辦，並依法求償警車修繕費用。

(中時電子報)