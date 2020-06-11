保健署公告自付差額醫材訂上限，醫界出現強大反彈聲浪。胸腔重症醫師蘇一峰看不下去，他怒嗆醫材研發時間長，上市還得與官方搏鬥，真不懂為何要砍自付醫材的收費。他直言，若因此尖端醫療出走台灣，我醫療水準將倒退20至30年。

根據保健署的說法，只要是同一功能的醫材，不同任何廠牌，收取差額的上限都將一致，一舉解決過去收費價格不同、自付差額不同的問題。

蘇一峰今在臉書上痛批，一個醫療材料常常需要研發10年，還要跟FDA搏鬥才能上市，過程花錢無數自費使用者不佔健保資源，只是想自掏腰包享受更好的醫療，這樣有錯嗎？真不懂為何要砍？作秀做過頭了吧！

胸腔重症科雖非這次的受災科別，但蘇一峰真的看不下去，他憂心地說，實施這樣的新制，結果只是把尖端醫療往外推，尖端醫療出走台灣，將讓台灣醫療水準倒退20-30年。

新制將要實施，有網友直白說，「為什麼有許多好的藥品或醫療器材，我們都願意自費了，卻禁止進口！連自費也買不到？」

(中時電子報)