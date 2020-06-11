喬丹曾在個人紀錄片「最後一舞」當中自爆，當年最著名的1997年總冠軍賽G5，也就是所謂的「流感之戰」，他並非得了流感，而是吃了外送披薩造成食物中毒，沒想到相隔23年，當年替他做披薩的這名員工出面喊冤，強調自己不可能這樣做！
這個「另類」爆料來自NBA資深記者洛維爾，他在11日發推，「23年前這一晚，公牛點了一份厚片脆皮且外加義式臘腸的披薩送到帕克市萬豪酒店，喬丹是唯一吃的人，然後生病了，也就是流感之戰，喬丹在最後一舞說自己食物中毒，但這位當年做披薩的人(克雷格費特)出面喊冤，說他並未這樣做。」
時間回到1997年總冠軍賽G5前一晚，當時喬丹跟同房友人叫了外賣披薩，竟有5個人跑來送餐，讓喬丹當年訓練師葛洛佛相當疑惑，結果喬丹吃完之後隨即出現急性腸胃炎，隔天仍然帶著病體上場狂掃38分，領軍公牛90比88力挫爵士聽牌。
只是相隔23年之久，才有人出面喊冤，這個爆料的可信度自然大減，也無法追溯當年是否真的是由這位叫做克雷格費特的人，幫喬丹製作這份披薩，就有不少網友回覆這則推文爆料瞎扯，甚至嘲笑喬丹當年應該是宿醉未醒，隔天比賽狀況才會那麼糟。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。