This night, 23 YEARS AGO: The Bulls order a thin & crispy w/extra pepperoni pizza to the Park City Marriott.



MJ is the only one who eats it. Gets sick. Known as the “Flu Game.” MJ says in “Last Dance” it’s food poisoning. Man who said he made pizza, @CraigFite, says couldn’t be pic.twitter.com/qWcv4qEVqu — Darren Rovell (@darrenrovell) June 10, 2020

喬丹曾在個人紀錄片「最後一舞」當中自爆，當年最著名的1997年總冠軍賽G5，也就是所謂的「流感之戰」，他並非得了流感，而是吃了外送披薩造成食物中毒，沒想到相隔23年，當年替他做披薩的這名員工出面喊冤，強調自己不可能這樣做！

這個「另類」爆料來自NBA資深記者洛維爾，他在11日發推，「23年前這一晚，公牛點了一份厚片脆皮且外加義式臘腸的披薩送到帕克市萬豪酒店，喬丹是唯一吃的人，然後生病了，也就是流感之戰，喬丹在最後一舞說自己食物中毒，但這位當年做披薩的人(克雷格費特)出面喊冤，說他並未這樣做。」

時間回到1997年總冠軍賽G5前一晚，當時喬丹跟同房友人叫了外賣披薩，竟有5個人跑來送餐，讓喬丹當年訓練師葛洛佛相當疑惑，結果喬丹吃完之後隨即出現急性腸胃炎，隔天仍然帶著病體上場狂掃38分，領軍公牛90比88力挫爵士聽牌。

只是相隔23年之久，才有人出面喊冤，這個爆料的可信度自然大減，也無法追溯當年是否真的是由這位叫做克雷格費特的人，幫喬丹製作這份披薩，就有不少網友回覆這則推文爆料瞎扯，甚至嘲笑喬丹當年應該是宿醉未醒，隔天比賽狀況才會那麼糟。

(中時 )