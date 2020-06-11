2020美大選》川普脫序演出自毀 共和黨擔心死了 09:042020/06/11 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 先是致命新冠肺炎大流行衝擊，接著是非裔男遭白人警察壓頸致死的大規模示威，美國總統川普的表現荒腔走板，令共和黨參議員憂心不已，生怕這可能為11為總統大選帶來災難性後果。 (中時電子報) #川普 #美國 #大選 #總統 #共和黨 #2020 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #暴動 #非裔 #壓警 #示威 #抗議 也許您會感興趣 推薦閱讀 川普和參謀首長對吼 教堂合照原來有陰謀 10:512020/06/07 國際 國際熱門新聞 狂賞閉門羹！學者：陸向澳釋3大訊息 - 國際 CNN︰攜手陸突破國際制裁 北韓瘋狂賣沙賺大錢 - 國際 無關示威？川普揚言派兵平動盪 紐時點出背後真正目的 - 國際 不只牛肉和大麥 這些澳商品去年早被陸禁了 - 國際 加州海灘驚見千隻老二 原來是這種生物 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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