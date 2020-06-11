摩斯紅茶剩1/3外帶 店員一舉動...網羨慕死。（圖／翻攝自Dcard）

摩斯紅茶深受大家喜愛，更讓摩斯被戲稱「被漢堡耽誤的紅茶店」，而有網友PO文分享，去摩斯用餐，想打包剩1/3的紅茶，結果店員竟幫忙補好補滿，讓她驚喜到不行，並分享幾款內行的神喝法。

網友在Dcard上發文分享，午睡後去吃摩斯，點了摩斯吉士漢堡搭配雞塊和冰紅茶，但因夏天實在沒胃口，因此臨走前請店員幫忙打包沒喝完的飲料，沒想到原先只剩1/3的紅茶，店員竟幫忙補滿（原本就有檸檬），讓原PO驚訝問，每間摩斯都這麼好嗎？

另外，原PO表示，「摩斯紅茶」真的百喝不膩，除了單點紅茶之外，也可以點冰紅茶加檸檬，就會變成爽口的檸檬紅茶，不能喝冰飲的人，也可以點熱的，搭配上奶球，就變成超好喝的奶茶（還可額外拿糖包調整甜度）。

貼文一岀，引發熱議，「我是不知道能不能加滿，但我常駐摩斯，常常看到客人無視旁邊手搖店，進來點杯紅茶帶走，內行懂喝」、「從來沒遇過這事！但這可能是店員給你的特別福利」、「理論上是不能補滿啦！但可能看你可愛才補的吧哈哈哈」。

此外，摩斯紅茶的好喝程度，也釣出許多老饕回應，「紅茶好喝+1，每次去摩斯必點」、「摩斯的檸檬片紅茶真的讚，完全是速食店飲料霸主XD」、「紅茶+檸檬是內行人的喝」。

(中時電子報)