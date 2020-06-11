高雄市長韓國瑜今天最後一天在市府上班，明天將依法解除職務，他號召韓粉們今下午身穿白衣、戴口罩到鳳山行政中心相見道別。但傳出13日有民間團體在凱道申請集會遊行，要為已故的高雄議長許崑源討公道，被韓勸退，有網友認為，「杏仁哥才是對的」。

本報昨(10日)訪問發起凱道集會活動的總召集人黃正忠，他證實，9日已接到韓國瑜秘書致電，「這項活動會造成誤導，市長本人已表示現在需要冷靜與沈澱」。但活動場地、相關申請都已經跑完成，不太可能臨時撤案，對於韓國瑜的退縮，他認為，這非常沒有擔當，對於「杏仁哥不負責任一下來一下不來，這些舉動已喪失民主誠信」。

相關論述也引來網友議論，一派網友認為，「杏仁哥是對的」、「韓市長去參加就真的萬劫不復、有理說不清了，主辦團體主張合統，光一個親中標籤韓市長就解釋不完，再去參加這活動，剛好給綠媒，政論作題材，韓政治路就完了」、「韓市長都完全放下了，外人憑什麼多事？」。

但也有網友持不同意見，「韓怕從高雄丟臉到台北」、「凱道抗議是要讓訴求被正視，雖然改變不了什麼」。

(中時電子報)