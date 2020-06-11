視橄欖球為國球的紐西蘭民眾，終於在悶了3個多月之後可以再次進入球場看比賽了。（美聯社資料照）

紐西蘭政府昨日宣布所有罹患新冠肺炎的病人全部出院，所有體育賽事也都即將恢復正常，因此最先登場的就是本周六橄欖球聯賽，而且也全面開放觀眾入場。

根據《法新社》報導，奧特亞羅瓦超級橄欖球聯賽於本周六恢復比賽，並且不限制觀眾進場看比賽，這和部分國家雖然恢復比賽但依然限制觀眾或是閉門開打，有著截然不同的意義。

紐西蘭橄欖球協會主席羅賓生受訪時表示，我們感到非常驕傲，我們是全球第一個全面開放觀眾進場的賽事。

紐西蘭總理雅登(Jacinda Ardern)在周一的時候宣布將全國疫情預警級別降至最低層級，除了邊境管制外，其他限制全部解除，因此民眾可以毫無限制地在國內旅遊、聚會以及欣賞賽事。

奧特亞羅瓦超級聯賽由紐西蘭5支橄欖球隊組成，原訂本周六是閉門比賽，但隨著雅登宣布解除禁令，聯賽也立刻宣布販賣門票，視橄欖球為國球的紐西蘭民眾，立即瘋狂在線上購買門票以及機票，打算來場轟轟烈烈的看比賽之旅。

(中時 )