今天上午7時許，於淡水區真理街前，16歲少年不明原因，持水果刀砍10歲女童，造成女童背部4公分撕裂傷，砍人少年左手有撕裂傷，雙方都被送往馬偕醫院救治；警方表示，初步訊問雙方表示互不認識，將持續釐清案情。

(中時 )