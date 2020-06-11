淡水10歲女童遭砍 男高中生持刀行兇 09:262020/06/11 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 淡水高中生持刀砍國小女童 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午7時許，於淡水區真理街前，16歲少年不明原因，持水果刀砍10歲女童，造成女童背部4公分撕裂傷，砍人少年左手有撕裂傷，雙方都被送往馬偕醫院救治；警方表示，初步訊問雙方表示互不認識，將持續釐清案情。 (中時 ) #女童 #撕裂傷 #少年 #背部 #淡水 也許您會感興趣 社會熱門新聞 房東收租嗅到臭味 驚見年輕夫妻相擁陳屍套房 - 社會 台大教師沉痛 嘆行徑如紅衛兵 - 社會新聞 - 中國時報 不是韓國瑜 史上被媒體害最慘公眾人物 鄉民一面倒選她！ - 社會 檢察官怒轟冷氣限時害內褲濕 法律系教授林三欽力挺 - 社會 泰國70歲總裁豪擲千萬娶妻 20歲嫩妻身分成謎 - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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