西拉雅國家風景區管理處9月27日將官田遊客中心舉辦「童趣西拉雅」小鐵人親子活動，即日起至8月20日開放報名。（西拉雅國家風景區管理處提供／劉秀芬台南傳真）

新冠肺炎蔓延期間各戶外景點活動紛紛取消或加強防疫措施，讓許多人在家裡悶壞了，中央流行疫情指揮中心已於6月7日進行防疫政策鬆綁，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處9月27日將西拉雅官田遊客中心辦理「童趣西拉雅」小鐵人親子活動，即日起至8月20日開放報名。

西拉雅風管處官田行政中心和遊客中心即將於7月初舉行開幕，屆時將舉行一系列的熱鬧活動。西拉雅官田遊客中心擁有廣大的草原腹地、全新的建物與完善的空間設計，不論是小家庭、大家庭或是三代同堂皆適宜前來參與。

配合防疫政策鬆綁，觀光旅遊需求增加，風管處9月27日將於西拉雅官田遊客中心舉辦「童趣西拉雅」小鐵人親子活動，邀請2-6歲對騎乘滑步車以及健走有興趣的親子家庭組隊報名參加，活動除了報名禮外，完成參賽還可獲得諸多完成獎勵，報名隊伍限200組，額滿為止。

當天活動內容除了有兒童兩鐵趣味賽，草原周邊將開放一般民眾免費入園，現場有小丑氣球秀、泡泡秀表演、兒童劇團演出、手作DIY體驗等多項親子互動活動。

報名參加的隊伍每組可於活動當日報到處租借遮陽帳1頂，免費領取面額50元園遊券2張，完成賽事的小鐵人還可兌換完成禮，有紀念T-shirt、涼感巾、獎牌以及誠品圖書禮券等豐富獎項。

(中時 )