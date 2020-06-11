美國聯準會周三公布聯邦公開市場委員會（FOMC）決議，宣布聯邦基金利率目標區間維持在0～0.25%不變，未來幾個月將至少按目前速度持續購買資產，以維持市場穩定。此決議符合市場普遍預期。

FOMC一致通過維持基準利率不變，並承諾維持目前的購買資產速度不變，即每個月購入800億美元公債及400億美元抵押貸款證券，亦將繼續提供大規模隔夜與定期附買回協議操作。

根據聯準會會後聲明中的經濟前瞻報告與利率點陣圖，聯準會預期接近於零的聯邦基金利率將至少維持到2022年，長期利率預估為2.5%，2020年美國國內生產毛額（GDP）恐下滑6.5%，2021年預估成長5%，2022年估成長3.5%，2023年成長1.8%。

到2020年底美國失業率估達9.3%，2021年預估為6.5%，2022年預估為5.5%，2023年預估為4.1%。2020年核心通膨預估為1%，2021年為1.5%，2022年為1.7%。

這是自新冠肺炎疫情爆發以來，聯準會首度發布經濟預測。基於疫情帶來的高度不確定性，聯準會在3月會議聲明中取消季度經濟報告。

聯準會在6月會後聲明中表示，新冠狀病毒疫情使美國與世界各地的經濟受到重創、美國失業率急升、消費需求低迷、油價下挫、通膨不振、家庭與商業信貸受阻，在這個充滿挑戰的艱難時期，聯準會將動用各種可行工具支持美國經濟，以實現最大就業和物價穩定的目標。

聯準會下次將於7月28日至29日召開貨幣政策會議。

(時報資訊)