遠東商銀舉行股東常會，去年獲利創近四年新高，通過盈餘分配案，普通股每股配發0.743元股利，包含0.468元現金股利及0.275元股票股利，現金股息殖利率約4％，該行董事長侯金英揭示「深耕數位金融、維持利基領先、發揮集團綜效」策略的階段執行成果及未來計畫，持續追求長期穩健增長的永續經營目標。

遠銀去年延續穩健成長的獲利動能，稅後淨利36.33億元，每股稅後盈餘（EPS）1.08元，年成長3％，獲利表現為近四年新高。侯金英指出，該行營業規模持續擴大，總資產突破6,500億元，資產報酬率（ROA）為0.57％，股東權益報酬率（ROE）為7.89％。獲利追求與資產品質得兼，逾放比為0.28％，逾放覆蓋率為513％。

侯金英說明，時序進入2020年，肺炎疫情猛烈黑天鵝，衝擊全球資本市場，第一季的資產雖較去年同期成長7.2％，獲利動能不免受到影響，稅前淨利4.02億元，低於去年同期，主要因投資評價損失，並擴大提存準備，以防患未然。但4月以來，金融商品的價格漸次回升，以投資部位輕股重債佈局，隨著疫情緩解，市場回歸基本面，獲利已經回穩。

因應中美兩強對抗升溫，後疫情時代的全新局勢，面對可能牽動市場巨變與金融低利環境。侯金英強調，遠銀維持一貫的審慎機敏，以滾動式計畫，與時俱進，持續佈局長期穩健成長的動能，追求股東、客戶、社會及員工共好的目標持續努力。

(工商 )