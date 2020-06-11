香港目前正與與大陸及澳門研擬推出粵港澳三地檢疫「健康碼」互通安排，並擬短期內推行粵港澳健康碼作為檢測證明，讓持綠碼的港人可以免檢疫往返3地。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早(11日)在節目專訪中表示，粵港澳三地的新冠肺炎病毒傳播風險相對較低，逐漸恢復三地交通是正確的政策，但考慮病毒有明顯的長潛伏期，建議現階段只開放讓來自低風險地區人員以健康碼形式往來三地。

梁指出，香港的篩檢能力有限，可能對化驗機構造成一定檢疫壓力，若粵港澳往來的人流太多，目前公佈的8間醫院以及檢驗所未必可以負擔。他又認為，現階段不應考慮以抗體測試方式推行健康碼，因香港有抗體的人非常少，即使檢驗出有抗體，且也不能排除是假陽性。

另外有消息透露，香港衛生署11日早上將會與上述認可化驗機構的代表會面，並針對健康碼電子平台的具體資料進行釐清，例如如何上載測試結果至平台等。據了解，申請人需經醫生評估才能接受檢測，包括是否有病徵或接觸確診者以及旅遊史等。另外，申請人完成測試後，檢測機構會將結果上載至健康碼系統，申請人才可用化驗所紀錄在網上申請健康碼。目前方案傾向以商務、公務人士為優先。

據香港建制派「公民力量」所做的民調顯示，有74％的民眾支持重新開放已暫停的關口。

(中時 )