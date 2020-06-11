高雄市長韓國瑜遭到罷免將被解職，接下來將辦理市長補選，各政黨對市長補選的佈局備受矚目，針對國民黨與民眾黨是否有合作空間，民眾黨立委蔡壁如今上午接受電台專訪表示，藍白應該要放下成見，共推無黨籍人選，希望複製柯文哲2014年參選台北市長的模式，互相協調出可以獲得各界支持的高雄在地人選，不過，現在看起來國民黨要自提人選，要在高雄複製柯文哲經驗很難。

蔡壁如先前把戶籍遷到高雄，被解讀是在替市長補選準備，蔡壁如表示，做動作大家都會有解讀，但遷戶口是有自己本來要做的事情，跟罷免案無關，她的政治理念是如果不是在地的不要去選，當初起心動念除了私人事情，部分原因是2020大選，民眾黨政黨票在高雄支持度偏低，所以覺得要去地方做些接觸，後來黨政會議決定要在高雄設總服務處，交由另位委員張其祿負責。

針對高雄市長補選布局，蔡壁如說，民眾黨內部有諮詢一些人，大家認為時間太短，主持人追問有哪些人選，蔡壁如笑答，怎麼可以跟妳講，但沒有討論到台北市政府副市長彭振聲，如果他願意出來也很好，補選人選黨內正在協調，近期會對外說明。

蔡壁如說，有藍營人士提到「藍白合作」，她認為，藍白要合作就要共推無黨籍，放下成見，一起來完成這件事情，就如同2014年柯文哲參選台北市長時候的「綠白合作」模式，希望雙方可以協調並找尋到這樣的人選，爭取各界支持。

對於外界解讀「藍白合作」是消滅國民黨的計謀，蔡壁如說，合作都可以談，前提是要共推無黨籍人士參選，如果在野黨共推一個人，讓大家能有重新的選擇，但她認為很難達成這樣的構想。

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(中時 )