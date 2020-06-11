不是張忠謀，也不是郭台銘！財信傳媒董事長謝金河表示，台灣企業家中，令他印象最深的是徐旭東，因為徐旭東總是親赴第一線打拚，且養生有道未顯老態，集團旗下也未有經營不良的爛公司。

謝金河在臉書發表「徐旭東永不止息的戰鬥人生」一文指出，有朋友問他，看了台灣企業30年，對誰的印象最深刻，他說很多人會以為是張忠謀或郭台銘，但他印象最深的是徐旭東。第一是徐旭東親自領軍站在第一線打拚30幾年，至今仍精神抖擻、戰志昂揚，從未出現倦容。二是徐旭東養生有道，30年前的徐旭東就這個樣子，現在也未現老態，每天都活力充沛。大多數人都不知道，1941年生的徐旭東，只差1歲就80歲了，大多數跟他同齡的企業家老早就退到二缐，徐旭東每天都在作戰，這是他永不止息的人生。

三是亞東集團從1937年徐有庠在上海創業，從棉花、黃豆、雜糧交易，到今天橫跨水泥、紡織、石化、地產、航運、百貨到金融、電信，亞東集團幾乎含蓋了所有傳統產業，但是在激烈競爭的環境中，亞東集團旗下從未出現經營不良的爛公司，對所有投資他的股東都很有交代。這幾十年的堅持十分不容易。

謝金河說，他印象最深刻的是，十幾年前，兒子要升高中，想進入徐旭東的母校就讀，他去拜託徐旭東寫推薦信，沒想到徐旭東要我陪兒子去面談，足足談了一個小時。徐董事長十分洋派的作風，每一個細節都重視，徐旭東全家都是外國人，兒子也娶了巴西的媳婦，但他緊緊握住亞東集團的方向盤，讓整個集團在台灣半世紀屹立不搖，拚勁讓人敬佩！

在裕民航運的股東大會，最受矚目的焦點是徐旭東坐在主席枱上，兒子徐國安隨伺在側，父子檔合力演出，兒子頻頻提供意見，謝金河認為，從這個鏡頭可以看出，徐旭東似乎開始考慮交棒傳承的下一步。

(中時電子報)