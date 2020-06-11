美股中概股、大陸電商二哥京東將在香港二次上市，認購期為6月8日至11日，6月11日定價，傳出京東在香港IPO指導價定為每股226港元。將於6月18日掛牌上市。港媒援引知情人士透露，京東計劃出售其在香港股票發行中超過4％的股本，美國銀行、里昂證券和瑞銀為其承銷商。

香港信報報導，京東10日截止保證金認購，雖然11日在港二次上市的網易保證金資金10日已全數回籠，但京東保證金認購不見太大起色，多家券商共借出約773億港元，相當於公開發售超額認購逾48倍，對比上一日約34倍，升幅不算顯著。有分析指，主要是京東公開發售招股價上限一直較其美國存託股（ADS）有溢價，令散戶卻步。

京東在此前公布的招股書中指出，京東香港IPO募集資金將用於投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新，以進一步提升用戶體驗及提高營運效率。

京東成功在香港上市後，將成為港交所第四家同股不同權的上市公司，也是繼大陸電商一哥阿里巴巴之後第二家在美國、香港同時上市的電商公司。

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