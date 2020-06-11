鏡頭畫素朝億萬畫素趨勢前進，大立光9P及自由曲面技術鏡片有機會面世！大立光執行長林恩平證實，已在Design in的9P（塑膠鏡片）最快今年下半年就有機會看到，且畫素一舉破億。另自由曲面鏡片亦有機會出貨，大立光高階產品齊發，展現鞏固高階鏡頭霸主地位實力與雄心。

智慧型手機前景不明，大立光最有感，即使市場持續低迷，大立光持續朝「增良率、提技術、擴產能」方向努力不間斷，頗有射三箭力求自我突破的味道。

大立光近幾年朝多鏡頭的方向努力，繼2019年搶進7P、8P鏡頭市場後，現連9P鏡頭也即將來報到。

對品質要求一向極致的林恩平雖然口說，「7P的良率永遠都有努力的空間，且至年底，也未必會滿意，最終還是要看客戶規格如何開。」意味著大立光現行的策略是一方面拉高良率，另一方面則努力朝新技術推進。

開拓新商機外，大立光擴產的動作也不停歇，林恩平表示，台中新廠今年就會動工，應該下半年就會有時間表出來，動工時點最快在今年第四季，不過時間目前還在喬。

雖然大立光開發新技術動作不斷，但受到前景不明的影響，林恩平也直言，新產品開發的進度有些延緩，且不排除明年、後年進度都有些延後。

到底今年的景氣能見度有多低？林恩平不諱言，新冠肺炎疫情欲去還留，美國新禁令言猶在耳，都打得智慧型手機業沒有招架的餘地，且相較於美國新禁令，疫情的影響更大。

展望下半年，林恩平在股東會上直言，「看不了那麼遠」，就連「第3季現也還看不清楚」，並加註「現有些客戶的預測還算正面，希望旺季可以如預期。」另對七月的動向以及谷底是否已過這兩個問題，林恩平也都保守以對，只表示現還在接受客戶下訂中，至於谷底是否已過？林恩平則以「不知道」回應。

林恩平進一步補充道，第三季「有些客戶因新機即將上市，現仍如常拉貨，有些客戶則下修的很厲害」，不過嚴格來說「下修的比重比上修高很多」。

儘管市況不佳，前景不明，但大立光倒是有個好消息分享，即今年第三季的稼動率有比前次法說會中預期的要好一些。

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(中時電子報)